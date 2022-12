Aos 42 anos, Nicholas Santos é tetracampeão mundial nos 50m borboleta

Uma publicação compartilhada por World Aquatics (@world_aquatics)

Em 2015, quando arrematou o ouro no Mundial em piscina longa aos 35 anos, Nicholas Santos passou a ser o nadador mais velho a subir ao pódio na competição, Desde então, o brasileiro já faturou outras quatro medalhas: prata (2017/piscina longa), ouro (2018/curta), bronze (2019/longa) e ouro (2021/curta). Antes, Nicholas já conquistara um ouro (2012/curta) e uma prata (2014/longa).

Recorde Sul-Americano

No primeiro dia do Mundial também quebra de recorde no revezamento 4 x 200m livre protagonizado pela equipe brasileira formada por Aline Rodrigues, Stephanie Balduccini, Gabrielle Roncatto e Giovanna Diamante. Nas eliminatórias, as brasileiras marcaram 7m48s42, terminando na sétima posição.