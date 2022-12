Olhando para o futuro: como será a Copa do Mundo de 2026?

Com o término da Copa do Mundo do Catar, e ainda no calor de todas as emoções que ela provocou, os fãs do futebol já começam a olhar para daqui a quatro anos e pensar: como será o próximo mundial?

Assim como em 2022, quando a Copa foi disputada em um país árabe pela primeira vez, a edição de 2026 também será uma novidade por sua localização: três países – Canadá, México e Estados Unidos hospedarão as partidas, que serão disputadas em 16 cidades. Miami já foi confirmada como uma das sedes. Nunca antes houve um torneio com três grandes nações abrigando os jogos.

O tamanho e as distâncias causaram, a princípio, uma preocupação com o deslocamento excessivo de times, funcionários e torcedores, que teriam que cobrir longos trajetos para acompanhar a agenda. A FIFA, porém, já antecipou um estudo logístico, que concentrará os jogos de cada seleção em uma área próxima, evitando deslocamentos continentais que, aliás, foi uma reclamação na Copa realizada no Brasil, em 2014.

Outra grande mudança no Mundial de 2026 será o formato da competição, que poderá embaralhar a lista de favoritos habituais. No Catar, antes do início do torneio, as apostas online Copa do Mundo traziam como favoritas as seleções mais tradicionais como Brasil, Argentina, França e Alemanha. Essa preferência vinha, em grande parte, do formato bem conhecido do Mundial – oito grupos de quatro times, com dois avançando à próxima fase. Com essa fórmula, poucos favoritos acabavam eliminados precocemente – ainda que a

Alemanha tenha conseguido a proeza em duas Copas seguidas.

Em 2026, o número de seleções participantes será ampliado para 48, e a divisão em grupos será diferente. Fala-se em grupos de três seleções, com dois times classificados, ou grupos de quatro com o melhor se classificando e os segundos colocados passando por uma repescagem.

O primeiro modelo pode permitir que equipes se classifiquem com dois empates, e isso pode favorecer seleções que jogam na retranca, algo que a FIFA quer evitar. Mas o segundo modelo pode deixar de fora times que tenham um tropeço, o que também não é ideal.

Há a ainda a ideia de dois grandes grupos de 24 equipes, o que poderia ser visto como duas Copas paralelas. A fórmula definitiva só será conhecida em 2023, durante o congresso da FIFA. Mas seja qual for o formato, as seleções terão que se adaptar ao novo formato. E algumas terão mais sucesso do que outras.

A ampliação no número de participantes é outra preocupação dos amantes do bom futebol. No formato atual, com 32 times, já há alguns jogos tecnicamente fracos. Com 48, é praticamente certo que mais equipes da segunda prateleira estejam presentes, e clássicos como Nova Zelândia x Coreia do Norte poderão estar no horário nobre, para desespero dos fãs e dos patrocinadores.

Há, contudo, quem defenda a ampliação, que permitirá a nações pequenas se verem representadas num dos maiores eventos esportivos do planeta. Mais ainda, pode ser uma importante vitrine para alguns jogadores desses países que, com boas atuações, podem cavar uma vaga nos principais mercados da bola.

Para os países anfitriões, o aumento de participantes também é benéfico. Serão mais fãs

viajando para acompanhar suas seleções, com mais noites em hotéis, mais jantares em

restaurantes e mais compras em lojinhas. Para 2026, estamos falando de três nações que

sabem como explorar comercialmente um evento, sendo um deles o melhor do mundo

nesse aspecto. Com 48 países representados, praticamente um quarto do mundo estará

presente na próxima Copa. E consumindo.

Para os favoritos de sempre, o caminho para a glória mundial ainda é uma incógnita, mas

dificilmente Brasil, Argentina, Alemanha e França estarão fora da lista de favoritos. Então,

quem adora a Copa do Mundo, pode se preparar para um grande Mundial em 2026 – em

todos os sentidos.