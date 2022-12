Técnico da Argentina não esconde entusiasmo com final contra a França

Em entrevista coletiva concedida neste sábado (17), o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, não conseguiu esconder a empolgação com a disputa da final da Copa do Catar contra a França, a partir das 12h (horário de Brasília) do próximo domingo (18) no Estádio de Lusail.

“Estou orgulhoso e entusiasmado com o momento que vivemos. Estamos perto de uma final, mas o importante é a estrada”, declarou o comandante da equipe argentina.

Notícias relacionadas:

Scaloni comentou na entrevista o momento do atacante Kylian Mbappé, que vem sendo o destaque da França, inclusive liderando a artilharia da equipe na competição com cinco gols marcados: “A França tem um time que supre Mbappé e faz dele um jogador ainda melhor. Ele é um dos grandes jogadores, é jovem e vai continuar melhorando”.

Porém, o treinador deixou claro que o confronto do próximo domingo não se restringe a um embate entre Mbappé e Lionel Messi, mas envolve duas equipes que têm muita história no futebol mundial: “O jogo de amanhã é Argentina contra França, além de Messi e Mbappé”.

A entrevista também contou com a participação do goleiro Emiliano Martínez, que falou do momento do camisa 10 Lionel Messi, que tem grandes possibilidades de disputar sua última partida pela seleção da Argentina justamente na final deste domingo: “Vejo o Leo [Messi] feliz, como todos os argentinos. Era difícil superar o Messi da Copa América, mas agora o vejo ainda melhor”.