Mayra Aguiar e Rafael Macedo são bronze no World Masters de Judô

Brasil mantém alto nível e fecha temporada com um ouro e dois bronzes na segunda competição mais importante do anohttps://t.co/wcz0pJqwZ1 — CBJ (@JudoCBJ) December 22, 2022

O Brasil subiu duas vezes ao pódio no último dia do World Masters de Judô, a segunda competição mais importante do circuito – perde apenas para o Mundial. Nesta quinta-feira (22), a gaúcha Mayra Aguiar (categoria 78 quilos) e Rafael Macedo (90 kg) conquistaram bronze para o país, que encerrou a participação na disputa em Jerusalém (Israel) com três medalhas, a primeira delas de ouro com Daniel Cargnin (73 kg)

Notícias relacionadas:

Número 11 do mundo, Rafael Macedo, de 28 anos, assegurou o primeiro bronze do dia ao derrotar o georgiano Beka Gviniashvili, número dois no ranking mundial, com direito a ippon. Antes, nas quartas, o brasileiro já vencera o atual campeão mundial e número 1 do mundo, o uzbeque Daviat Bobonov. Na semi, no entanto, ele foi superado pelo japonê

Sanshiro Murao, e seguiu para a busca do bronze contra Gviniashvili.

Que ipponzaço do Rafael Macedo! ????????



É a 2ª medalha do ???????? no World Masters de judô ???? pic.twitter.com/PwTIYoXrJ5 — Time Brasil (@timebrasil) December 22, 2022

" Foi uma competição muito dura. Aqui só tem os melhores rankeados, então só luta duríssima. Essa medalha foi muito importante para mim, porque coroa e encerra o ano com uma medalha em uma grande competição. Agora é descansar um pouco e continuar trabalhando pro ano que vem", analisou Macedo, em depoimento à Confederação Brasileira de Judô (CBJ).

Campeã mundial em outubro e medalhista olímpica nos Jogos de Tóquio, Mayra conquistou um bronze inédito no World Masters, pois já soma dois ouros e uma prata em edições anteriores. Mayara, número dois do mundo, estreou com vitória nas oitavas contra a britânica Nathalie Powell. Na sequência, a gaúchafoi surpreendida pela italiana Alice Bellandi, que venceu nas punições. A brasileira foi para a repescagem e se garantiu na disputa do bronze ao imobilizar a holandesa Karen Stevenson, no primeiro minuto de disputa. Depois, na luta pelo bronze, Mayra levou a melhor, com Waza-ari decisivo contra a japonesa Ryka Takayama, número três do mundo.

Ela vence y vence!



Adm não tem mais palavras para descrever @mayraaguiarjudo , ajudem aí: pic.twitter.com/CXzR96g8M8 — CBJ (@JudoCBJ) December 22, 2022

O Brasil encerra a temporada 2022 do circuito (Mundial, Masters e Grand Slam), o primeiro do ciclo para Paris 2024, com um total de 80 medalhas (32 ouros, 19 pratas e 29 bronzes).