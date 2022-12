Cruzeiro apresenta o atacante Wesley

O Cruzeiro apresentou nesta terça-feira (27) o atacante Wesley. O jogador de 23 anos de idade, que estava no Palmeiras, fechou pelas próximas quatro temporadas com a Raposa, que em 2023 retorna à Série A do Campeonato Brasileiro.

“É um clube gigante. O Cruzeiro está voltando à realidade da qual nunca deveria ter saído [da Série A]. Estou feliz aqui, me receberam muito bem. Já posso dizer que estou me sentindo em casa. O Cruzeiro sobrou na Série B. E o espetáculo que a torcida dava é de arrepiar, com o Mineirão cheio. Estou ansioso para experimentar essa sensação”, afirmou o atacante em vídeo divulgado pela equipe mineira.

Wesley é apenas um dos reforços que o Cruzeiro apresentou desde que garantiu o retorno à Série A do Brasileiro. Além dele, a Raposa já acertou com o zagueiro Neris, o meia Mateus Vital, o lateral Igor Formiga e os volantes Ramiro e Wallison.