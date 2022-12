Bahia anuncia pacotão de reforços para a temporada 2023

As equipes brasileiras continuam se reforçando para a próxima temporada. Uma das mais ativas neste momento é o Bahia, que este ano vendeu parte de sua Sociedade Anônima do Futebol (SAF) ao City Football Group, proprietário do Manchester City.

Para se ter uma medida de como o Tricolor está se reforçando para a temporada 2023, quando volta a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, apenas nesta quarta-feira (28) o clube anunciou o atacante Everaldo, o goleiro Marcos Felipe e o zagueiro David Duarte. Um dia antes, o Bahia já havia confirmado a compra de Gabriel Teixeira, ex-Fluminense.

Também nesta quarta, o Vasco anunciou o acerto com o lateral-esquerdo Lucas Piton. O jogador de 22 anos, que estava no Corinthians, firmou contrato com o Cruzmaltino até dezembro de 2026.

Lucas Piton é o quarto reforço do Vasco para temporada 2023



???? https://t.co/9tyDwRPNNF#VascoDaGama pic.twitter.com/l9y7e2CZ4D — Vasco da Gama (@VascodaGama) December 28, 2022

Outro time a informar a contratação de um lateral-esquerdo foi justamente o Corinthians. A equipe do Parque São Jorge firmou um vínculo com Matheus Bidu, de 23 anos, até o final do ano de 2025.

MATHEUS É DO TIMÃO! ????



O lateral-esquerdo chega ao Time do Povo com vínculo válido até o fim de 2025! ?????????#BemVindoMatheus#VaiCorinthians pic.twitter.com/ij7Ena5s6f — Corinthians (@Corinthians) December 28, 2022

No São Paulo a novidade foi a confirmação do negócio com o meia-atacante Marcos Paulo. Formado no Fluminense, o jogador de 21 anos chega por empréstimo junto ao Atlético de Madrid (Espanha).