Estrelas da última Copa do Mundo lamentam morte de Pelé

Uma publicação compartilhada por NJ ???????? (@neymarjr)

Notícias relacionadas:

O jogador do PSG (França) também destacou o fato de que o Rei do Futebol mudou a forma como o futebol brasileiro passou a ser visto no mundo: “[Pelé] deu visibilidade ao Brasil. O futebol e o Brasil elevaram seu status graças ao Rei! Ele se foi, mas a sua magia permanecerá. Pelé é eterno”.

Já o craque argentino Lionel Messi, peça fundamental na campanha do tricampeonato mundial da Argentina e eleito o craque da Copa do Catar, foi curto em uma mensagem no Instagram: “Descanse em paz Pelé”.