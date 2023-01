Fluminense, Flamengo e Botafogo lamentam morte de Dinamite

Apesar de sofrerem muito com o faro de gols de Roberto Dinamite, os maiores adversários do Vasco no futebol carioca lamentaram a morte do maior ídolo da história da equipe de São Januário no final da manhã deste domingo (8).

Em mensagem em seu perfil oficial, o Fluminense destacou a relação amistosa com o ex-jogador e expressou seu carinho para fãs e familiares: “Um dos grandes da história do futebol carioca e brasileiro, Roberto Dinamite, ídolo do Vasco da Gama, nos deixou neste domingo. Rival em campo, sempre prezou pelo respeito dentro e fora dele. Todo o nosso carinho e sentimento aos fãs, familiares e amigos”.

O Flamengo também falou da rivalidade no Clássico nos Milhões, e o chamou de adversário admirável: “Um adversário admirável, que marcou o futebol e enriqueceu a história do Clássico dos Milhões. Descanse em paz, Dinamite”.

Já o Botafogo citou os momentos memoráveis proporcionados pelo ídolo vascaíno: “O Botafogo lamenta a morte de Roberto Dinamite, ícone do futebol carioca e brasileiro, que fez história no Vasco e como rival em campo nos proporcionou clássicos memoráveis. O clube deseja força aos familiares, amigos e torcedores, e agradece pelo legado deixado. Valeu, Roberto”.

Defendendo o Cruzmaltino, Dinamite é o maior carrasco em clássicos contra seus três rivais cariocas, marcando 27 gols contra o Flamengo, 36 gols contra o Fluminense e 25 contra o Botafogo.

Dinamite tratava um câncer no intestino, e foi internado no último sábado (7) em um hospital do Rio de Janeiro após apresentar piora no quadro. A sua morte foi confirmada às 10h50 deste domingo. Como forma de homenagear o maior ídolo de sua história, o Vasco declarou luto oficial de sete dias.