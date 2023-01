Copinha: Cruzeiro bate Penapolense e garante vaga na segunda fase

O Cruzeiro garantiu, neste domingo (8), classificação para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A confirmação veio após a vitória sobre a Penapolense (SP) por 3 a 0, em Penápolis.

A Raposa terminou na liderança do Grupo 10, com 100% de aproveitamento. O Capivariano também carimbou passaporte para a fase seguinte, terminando na segunda posição da chave, mesmo com a derrota deste domingo contra o Comercial-MS por 1 a 0.

???? 3 jogos

?? 14 gols marcados

? 1 gol sofrido



O time de Fernando Seabra tá bem ou não tá? Vamo que vamo, meus #CriasDaToca!



???? Doug Patrício / @agenciabhfoto pic.twitter.com/k7cVOaFSvD — Cruzeiro ???? (@Cruzeiro) January 8, 2023

Já a Penapolense foi eliminada, na terceira colocação, junto com o Comercial-MS, que encerrou a participação na lanterna.

O adversário do Cruzeiro será definido apenas na próxima segunda-feira (9), com os confrontos do Grupo 9, composto por Parauapebas, Velo Clube, Cuiabá e Tupã. O segundo colocado terá a missão de enfrentar o time mineiro.

O jogo

Logo no início da partida a Raposa mostrou o cartão de visitas. Aos 5 minutos, Henrique abriu o placar chutando na saída do goleiro Marlon. Em seguida, os paulistas ensaiaram uma reação, mas o Cruzeiro conseguiu controlar o jogo.

Após o intervalo, aos 3, Denilson arriscou e acertou o travessão, quase o segundo da equipe mineira. Aos 13 foi marcado pênalti para os cruzeirenses, no toque no braço direito de Erick. Jhosefer cobrou no canto esquerdo e fez o segundo da partida.

Três minutos depois Arielson ampliou em chute dentro da grande área. Em seguida, a Penapolense tentou descontar, mas, apesar de se atirar ao ataque, não obteve êxito.

Outros resultados:

CSP 0 x 4 São Paulo

Comercial-MS 1 x 3 Capivariano

Nacional 2 x 1 Alecrim-RN