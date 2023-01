Após vencer na simples, Bia Haddad disputa duplas à noite na Austrália

Número 15 do mundo, a brasileira Bia Haddad bateu a romena Sorana Cirstea (45ª no ranking) na estreia de simples WTA 500 de Adelaide (Austrália) nesta segunda-feira (9), e logo mais, às 23h (horário de Brasília), volta à quadra para o primeiro jogo de duplas, ao lado da chinesa chinesa Shuai Zhang. A parceria de Bia enfrentará a da compatriota Luisa Stefani com a norte-americana Taylor Towsend.

O triunfo esta manhã sobre a romena por 2 sets a 0 (parciais de 7/6 (5) e 6/1) assegurou Bia na segunda rodada do torneio, último preparatório antes do Aberto da Austrália, com início no dia 15 de janeiro, No próximo confronto de simples a brasileira enfrentará a brasileira vai enfrentar a vencedora do confronto entre a norte-americana Amanda Anisimova (29ª) e a russa Liudmila Samsonova ( 19ª) da classificação da WTA.

Haddad e Stefani competiram pelo Brasil na semana passada na United Cup, competição mista por equipes. As duas venceram seus jogos contra Itália e Noruega, Luisa nas duplas mistas ao lado de Rafael Matos e Bia nas simples.

Também tem estreia esta noite da dupla do mineiro Marcelo Melo com o norte-americano Mackenzie McDonald no torneio ATP 250 de Adelaide. Eles enfrentarão o bósnio Tomislav Brkic e o equatoriano Gonzalo Escobar. Melo e McDonald chegaram à semifinal do primeiro torneio da cidade australiana, que terminou neste fim de semana.