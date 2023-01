Tênis: dupla de Stefani bate a da compatriota Bia Haddad na Austrália

A dupla da brasileira Luisa Stefani com a norte-americana Taylor Towsend levou a melhor na estreia do segundo WTA 500 de Adelaide (Austrália) sobre a parceria da compatriota Bia Haddad com a chinesa Shuai Zhang. No primeiro jogo ao lado de Towsend, que faturou sábado passado o título do primeiro torneio de Adelaide – Stefani triunfou por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7-4) 3/6 10/2. Logo mais, às 23h (horário de Brasília) a dupla volta à quadra para encarar as cabeças de chave 4: Demi Schuurs (Holanda) e Desirae Krawczyk (EUA).

"Muito feliz com a vitória, primeiro torneio regular do ano, primeira partida com a Taylor. Adorei jogar com ela, canhota, tem ótima energia, muito competitiva, saca bem, vai muito bem na rede, muito talentosa, complementa meu estilo jogo. Jogo duro, foi no detalhe no primeiro set. No segundo tivemos dificuldade no saque delas, foi difícil segurar, mas estávamos bem o tempo todo e no super tie-break levantamos a energia, colocamos pressão. Muito feliz sair com essa vitória, pena que foi com a Bia Maia logo de cara. Ela está jogando muito bem, tenho certeza que vai ganhar em simples aqui", disse Stefani, referindo-se à segunda rodada de simples de Haddad, às 23h, contra a norte-americana Amanda Anisimova.