Dupla de Stefani vai a semi e Bia Haddad às quartas no WTA de Adelaide

É QUARTAAAAAAAAS! ????????????



Bia Haddad Maia está nas quartas de final do WTA 500 de Adelaide ????????



Vitória por 2 a 0 (6/4 e 7/5) sobre Amanda Anisimova ????????



Bia segue invicta em 2023 ???????? pic.twitter.com/CnBN4iaWSY — Time Brasil (@timebrasil) January 11, 2023

O tênis brasileiro brilhou na madrugada desta quarta-feira (11) em Adelaide (Austrália) nos últimos torneios (feminino e masculino) antes da abertura do primeiro Grand Slam da temporada, o Aberto da Austrália, no próximo domingo (15). A dupla da campinense Stefani com a norte-americana Taylor Towsend avançou à semifinal do WTA 500 ao derrotar as favoritas Demi Schuurs (Holanda) e Desirae Krawcyk, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 10/7. Stefani e Towsend vão buscar uma vaga na final logo mais, às 23h (horário de Brasília) contra as thecas Marketa Vondrousova e Miriam Kolodziejova.

Quem também fez bonito foi a canhota Beatriz Haddad, número 15 do mundo, que garantiu presença nas quartas de final de simples do WTA 500 de Adelaide, após superar a norte-americana Amanda Anisimova (29ª no ranking mundial). Haddad levou a melhor por 2 sets a 1 (6/4 e 7/5), após duas horas de confronto. Nas quartas, a brasileira enfrentará a vencedora do duelo entre a espanhola Paula Bardosa (cabeça de chave 9) e a estoniana Kaia Kanepi.

????????????????????????



Haddad Maia takes down Anisimova in straight sets to reach the quarterfinals. She'll meet the winner of Badosa/Kanepi next!#AdelaideTennis pic.twitter.com/JZgSbs919M — wta (@WTA) January 11, 2023

Na disputa masculina, a parceria do gaúcho Rafael Matos com o espanhol David Vega se classificou às quartas do ATP 250 de Adelaide. Na primeira partida da dupla nesta temporada, Matos e Vega (cabeças de chave 7) derrotaram os australianos Jeremy Beale e Luke Saville por 2 sets a 1 (parciais de 7/5, 3/6 e 10/7). Os próximos adversários serão o croata Ivan Dodig em parceria com o norte-americano Austin Krajicek.

Já a dupla do mineiro Marcelo Melo com o norte-americano Mackenzie McDonald parou nas oitavas em Adelaide, ao perderem para a parceria do britânico Lloyd Glasspool e o finlandês Harri Heliovaara por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7-3) e 6/3.

Pigossi, a uma vitória do Aberto da Austrália

A paulista Laura Pigossi, cabeça de chave 11, avançou à terceira e última rodada do qualificatório para o Aberto da Austrália. A japonesa japonesa Misaki Doi, adversária que enfrentaria na noite de ontem (10) pela segunda rodada, desistiu da disputa.

Bronze nas duplas na Olimpíada de Tóquio ao lado de Luisa Stefani, a paulista disputou o quali do Aberto da Austrália no ano passado, mas perdeu na estreia. Meses mais tarde, competiu pela primeira vez em um Grand Slam no Torneio de Wimbledon, o mais tradicional do circuito.