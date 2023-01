Luisa Stefani decide à noite título de duplas do WTA 500 de Adelaide

"Jogamos super bem, nosso melhor jogo até agora. Muito consistentes o jogo inteiro, sacamos bem, devolvemos bem, voleamos bem. Jogo bem limpo e muito feliz de ir para mais uma final, principalmente nesse começo de temporada", disse a brasileira após a classificação.

A campinense Luisa Stefani entra em quadra nesta quinta-feira (12), às 22h30 (horário de Brasília), para decidir o título de duplas do WTA 500 de Adelaide (Austrália), ao lado da norte-americana Taylor Towsend. Nesta madrugada elas garantiram a vaga na final após derrotarem as thecas Marketa Vondrousova e Miriam Kolodziejova por 2 sets a 0 (6/2 e 6/3).

Stefani e Towsend terão pela frente na final de Adelaide a dupla da cazaque Elena Ruybakina com a russa Anastasia Pavlyuchenkova. Este é o primeiro torneio da brasileira com a parceira norte-americana, e a 14ª final na carreira. Stefani retornou ao circuito em setembro, quase no fim da temporada de 2022, um ano após um cirurgia no joelho direito. De lá para cá faturou três títulos de duplas: WTA 250 de Chennai (Índia, WTA 1000 de Guadalajara (México) e WTA 125 de Montevidéu (Uruguai).

Brasileiros caem nas quartas

Também nesta madrugada, Beatriz Haddad, número 15 do ranking mundial, parou nas quartas do WTA de Adelaide. A brasileira travou um batalha intensa contra a espanhola Paula Badosa (11ª), mas acabou superada, após 2h34min, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7-5) e 7/5.

No masculino, a dupla do gaúcho Rafael Matos com o espanhol Davi Veja foi eliminada nas quartas do ATP 250 de Adelaide, após derrota por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4) para o croata Ivan Dodig e o norte-americano Austin Krajicek.

Pigossi fora do Aberto da Austrália

A paulista Laura Pigossi, de 28 anos, perdeu na noite de ontem (11) o último confronto do qualificatório que garantiria uma vaga no Aberto da Austrália. Depois de vencer o primeiro set por 3/6 contra a holandesa Arianne Hartono, Pigossi perdeu as parciais seguintes por 6/2 e 6/4.