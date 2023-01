Hugo Calderano avança às quartas do WTT Contender na África do Sul

Nosso craque avançou mais uma fase! ????????



Amanhã às 7 horas Hugo Calderano enfrenta Lin Shidong ???????? pelas quartas de final do WTT Contender de Durban#WTTContender pic.twitter.com/RoAVn76ATj — CBTM (@CBTM_TM) January 13, 2023

O mesa-tenista carioca Hugo Calderano, número 7 do mundo, se classificou às quartas do WTT Contender Durban (África do Sul) primeira competição do circuito mundial deste ano. Um dia após vencer na estreia, Calderano voltou a triunfar, desta vez sobre o indiano Snehit Suravajjula (136º no ranking) por 3 sets a 0 (parciais de 13/11, 11/6 e 11/4).

O embate das quartas será às 7h (horário de Brasília) deste sábado (14). O brasileiro, cabeça de chave 1, enfrentará o chinês o chinês Lin Lin Shidong (46º). Os jogos têm transmissão ao vivo no YouTube da Federação Internacional de Tênis de Mesa (WWT, na sigla em inglês).

Na última quarta (11), Calderano bateu o britâncio Paul Drinkhal por 3 sets a 0 (11/ 4, 11/8 e 11/4 ) na partida de estreia.