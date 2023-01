COB abre votação para Atleta da Torcida do Prêmio Brasil Olímpico 2022

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) divulgou neste domingo (15) os nomes dos concorrentes de duas das principais categorias da 23ª edição do Prêmio Brasil Olímpico. Por meio do site do COB , os fãs podem escolher os vencedores das categorias Atleta da Torcida e do Prêmio Inspire. Os interessados podem participar até momentos antes do final da cerimônia, prevista 2 de fevereiro, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro.

Em 2022, período que foi avaliado para definir os concorrentes e vencedores das demais categorias, os brasileiros conquistaram 23 medalhas em mundiais ou competições equivalentes, considerando somente provas olímpicas, e lideraram o quadro de medalhas nos Jogos Sul-americanos.

Os escolhidos para concorrer ao prêmio de Atleta da Galera são Alison dos Santos (atletismo), Ana Marcela Cunha (águas abertas), Arthur Nory (ginástica artística), Hugo Calderano (tênis de mesa), Marcus D´Almeida (tiro com arco), Rafaela Silva (judô), Rayssa Leal (skate) e Rebeca Andrade (ginástica artística). O Prêmio Inspire, criado para homenagear a atleta mais inspiradora do ano, é disputado por Ana Marcela Cunha (águas abertas), Bia Haddad Maia (tênis), Mayra Aguiar (judô), Rebeca Andrade (ginástica artística) e Rafaela Silva (judô).

Além do Atleta da Torcida e do Prêmio Inspire, serão revelados na noite de gala os Melhores Atletas do Ano, no feminino e no masculino, escolhidos por um Colégio Eleitoral formado por jornalistas, dirigentes, Comissão de Atletas do COB, patrocinadores, ex-atletas e personalidades do esporte. Em 2021, os vencedores foram Isaquias Queiroz (canoagem velocidade) e Rebeca Andrade, campeões olímpicos em Tóquio 2020.

Vão receber homenagens ainda os melhores em cada uma das modalidades olímpicas e sul-americanas, destaques dos Jogos da Juventude, dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim e dos Jogos Sul-americanos da Juventude e Melhores Técnicos do Ano. Na ocasião, ocorrerá também a entrega do Troféu Adhemar Ferreira da Silva, para homenagear atletas e ex-atletas representantes dos valores que marcaram a carreira e a vida do bicampeão olímpico no salto triplo.