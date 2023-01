Flórida Cup: time titular do Vasco estreia contra River Plate à noite

O Vasco enfrenta o River Plate nesta ça-feira (17), às 21h30 (hora de Brasília), no Exploria Stadium, em Orlando (Estados Unidos). O jogo vale pela Flórida Cup, torneio amistoso no sudeste dos EUA, e marca a estreia do time principal do Cruzmaltino treinado por Mauricio Barbieri.

“Expectativa boa do encontro com a torcida, seja com os que moram aqui ou com os que viajaram. Trata-se de um grande desafio diante de um adversário de muita tradição e qualidade e tem tudo pra ser um grande jogo, um grande espetáculo”, avaliou Barbieri.

Barbieri fala sobre a preparação na Flórida e amistoso contra o River Plate.



???? https://t.co/PKVNc06eMc



????: Daniel Ramalho | #VascoDaGama#PixbetFloridaTour pic.twitter.com/EwoF5vT3IG — Vasco da Gama (@VascodaGama) January 16, 2023

O Vasco contratou até agora nove reforços para a temporada. Entre eles o goleiro Ivan. O jogador vai vestir o número do ano em que o Vasco conquistou o terceiro dos quatro Brasileirões na história do clube.

“Era um número disponível e que eu tinha vontade de usar. Foi o ano em que nasci e coincidiu com o ano em que o Vasco foi campeão. Tenho referência de grandes goleiros que passaram por aqui, entro com o sonho de fazer história, mas o objetivo maior sempre será coletivo”, afirmou o arqueiro emprestado pelo Corinthians.

Quem também chegou ao clube carioca pra reforçar o meio de campo vascaíno é o camisa 8 Ivan, ex-Atlético Mineiro.

"O futebol moderno te cobra saber defender e saber atacar. Em um time vencedor, o meio tem de ser forte. Tudo passa por esse setor. Sou um jogador que gosta de jogar tanto de primeiro quanto de segundo volante. Gosto de pisar na área, mas eu não tenho problema nenhum de atuar como primeiro ou segundo”, analisou

A provável formação tática do Vasco nesta ça é um 4-3-3: Ivan no gol, Pumita Rodriguez na lateral direita, dupla de zaga Anderson Conceição e Léo e Lucas Piton na esquerda. No meio de campo: Jair, Figueiredo e Nenê; ataque Orellano, Gabriel Pec e Pedro Raul.

Depois do River, ainda nos Estados Unidos, o Vasco encara o Inter Miami no próximo (21). O time principal do Gigante da Colina só deve começar a jogar o Campeonato Carioca, a partir da rodada: o adversário será a Portuguesa no dia 26 deste mês.