Brasileiras chegam às quartas do Mundial de Skate Street

Três brasileiras foram bem nas classificatórias do Campeonato Mundial de Skate Street que é disputado em Sharjah (Emirados Árabes) e garantiram presença nas quartas de final da competição. Nesta quarta-feira (1), Marina Gabriela somou 44,05 pontos para ficar na 12ª posição, Pâmela Rosa marcou 39,94 (19ª posição) e Gabriela Mazetto alcançou 36,17 (24ª posição).

Na próxima etapa elas terão a companhia de Rayssa Leal, que, como 5ª colocada no ranking mundial, tem presença garantida nas quartas de final.

É QUAAAAARTAS DE FINAL! ????????????



Pâmela Rosa ????, Gabi Mazetto e Marina Gabriela estão classificadas no Mundial de Skate Street, em Sharjah ????????. Elas se juntam à Rayssa Leal ??????? nas quartas pra trazer o ???? pra casa.



O papo é: missão dada é missão cumprida! ???? pic.twitter.com/sdltZuQO33 — Time Brasil (@timebrasil) February 1, 2023

A brasileira com a melhor performance do dia, Mariana Gabriela falou do nervosismo de estrear em uma competição tão importante: “Eu estava insegura nas minhas primeiras manobras, mas no fim deu tudo certo. Errei a primeira volta e fiquei com medo de errar a segunda. Mas acertei a segunda e tirei uma boa nota. Participar do campeonato está sendo uma experiência legal. Aqui, nos Emirados Árabes, de manhã está muito calor, mas agora é focar na próxima fase, quartas de final, que vai dar certo”.

Jogos de Paris

O Mundial de Skate Street é a segunda competição que concede pontos para o ranking classificatório para os Jogos Olímpicos de Paris (2024). O torneio contará com 4 etapas: classificatórias, quartas de final, semifinais e final.

Na próxima quinta-feira (2) serão disputadas as classificatórias do Street masculino, que contarão com a participação dos brasileiros Eduardo Neves, Gabryel Aguilar, João Lucas Alves, Felipe Gustavo, Giovanni Vianna, Lucas Rabelo e Filipe Mota. Além disso, o Brasil será representado na competição, em fases posteriores, por Carlos Ribeiro, Ivan Monteiro, Kelvin Hoefler e Vinicius Costa.