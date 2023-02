Mundial de Clubes começa com vitória do Al Ahly

?????????? Al Ahly cruise past Auckland City to advance to the second round.#ClubWC — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 1, 2023

O Al Ahly (Egito) derrotou o Auckland City (Nova Zelândia) por 3 a 0, nesta quarta-feira (1), no Estádio Ibn Batouta, em Tânger (Marrocos), na partida de abertura do Mundial de Clubes da Fifa.

Após este triunfo, garantido com gols do meia El Shahat e dos atacantes Sherif e Tau, a equipe egípcia volta a entrar em campo na competição no próximo sábado (4), pelas quartas de final, contra o Seattle Sounders (Estados Unidos). Deste confronto sairá o adversário do Real Madrid (Espanha).

Já o Flamengo, que enfrenta o Boavista a partir das 21h10 (horário de Brasília) desta quarta-feira (1) pela Taça Guanabara, estreia no Mundial apenas a partir das 16h da próxima terça-feira (7), contra o vencedor do confronto entre Al Hilal (Arábia Saudita) e Wydad Casablanca (Marrocos).