Grêmio supera Esportivo fora de casa para permanecer 100%

Final de jogo: Esportivo 0x2 #Grêmio

100% no #Gauchão2023! ???????? Vencemos o Esportivo mantendo a invencibilidade e a liderança do campeonato! Os golaços do Tricolor foram anotados por Pepê e Ferreira. VAMOS, GRÊMIO! ?????????? pic.twitter.com/IHu5lyEnmz — Grêmio FBPA (@Gremio) February 2, 2023

Mesmo com o artilheiro uruguaio Luis Suárez passando em branco nesta quarta-feira (1), o Grêmio mostrou força para superar o Esportivo por 2 a 0, no Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, e manter o aproveitamento perfeito no Campeonato Gaúcho.

Com os três pontos obtidos fora de casa, a equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho permanece na liderança da competição, agora com 12 pontos após quatro partidas.

Jogando com a formação que é considerada a ideal, havia grande expectativa de que o Grêmio não tivesse dificuldades para sair com a vitória. Mas o que se viu no primeiro tempo foi um Tricolor mantendo mais a posse de bola, mas com claras dificuldades de superar o goleiro Rafael Copetti.

Porém, na etapa final o Grêmio mostrou mais eficiência para garantir a vitória. Aos 29 Pepê recebeu a bola na entrada da área e bateu de direita, de curva, para marcar um golaço. Sete minutos depois Suárez encontrou Ferreira, que invadiu a área e finalizou colocado para dar números finais ao confronto.

O próximo compromisso do Tricolor será contra o Aimoré, a partir das 16h30 (horário de Brasília) do próximo sábado (4) em Porto Alegre.