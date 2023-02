Prêmio Brasil Olímpico celebra o esporte brasileiro

O esporte brasileiro viveu uma noite de gala na última quinta-feira (2) com a entrega, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, do Prêmio Brasil Olímpico, que coroou os melhores atletas e treinadores do país na última temporada. E os destaques da cerimônia foram a ginasta Rebeca Andrade e o corredor Alison dos Santos, escolhidos como melhores atletas, respectivamente, no feminino e no masculino.

Dona de duas medalhas olímpicas (uma de ouro no salto e uma de prata no individual geral) nos Jogos de Tóquio, a atleta do Flamengo teve um 2022 mágico, com a conquista de um ouro no individual geral e um bronze no solo no Mundial de Ginástica Artística disputado em Liverpool (Inglaterra).

“É um orgulho representar a ginástica e o Brasil pelo mundo. Agradeço a toda equipe que esteve sempre ao meu lado para que voltasse em todas as vezes, realizar meus sonhos e objetivos após cada lesão, e ao Chico, meu treinador, que nunca largou minha mão. Ele é quase um pai para mim. Se não fosse por ele, não estaria aqui hoje”, declarou Rebeca.

OS MELHORES ATLETAS DE 2022 ????????????



???? Alison dos Santos

???? Rebeca Andrade



De conquistas essa dupla entende bem, né? Parabéns, campeões!!! ???? pic.twitter.com/upddSqBWkU — Time Brasil (@timebrasil) February 3, 2023

Assim como a ginasta, Alison dos Santos conquistou o mundo, mas nos 400 metros com barreiras. Piu, como o atleta é conhecido, alcançou o feito nos Estados Unidos em prova na qual superou o detentor do recorde mundial Karsten Warholm. Além disso, o paulista garantiu, de forma invicta, o título da temporada 2022 da Diamond League (Liga Diamante), principal circuito de provas do atletismo do planeta.

“Aqui estão os melhores entre os melhores. Parabenizo a todos que participaram disso comigo e fizeram parte da minha trajetória. Agradeço a todos os meus patrocinadores. Esse resultado é muito importante como atleta, de encontrar alguém na rua e ouvir que sou inspiração para pessoas, mesmo das que não praticam esportes, mas que me admiram e cresceram na vida depois de verem algo meu. Faço isso com orgulho, com vontade, vale a pena. Somos brasileiros e podemos conquistar o que a quisermos”, afirmou.

Outro prêmio de grande significado foi o recebido pela ex-atleta Daiane dos Santos, que recebeu o Troféu Adhemar Ferreira da Silva, concedido a alguém que represente os valores que marcaram a carreira e a vida do bicampeão olímpico no salto triplo, como ética, eficiência técnica e física, esportividade, respeito ao próximo, companheirismo e espírito coletivo.

Esta é a Dona Magda, mãe de Daiane dos Santos ???????????



Com o ????? enquanto a filha discursava e recebia homenagem no Prêmio Brasil Olímpico.



???? Luiza Moraes/COB pic.twitter.com/pSKB1qnr75 — Time Brasil (@timebrasil) February 3, 2023

Além da honraria, Daiane recebeu uma grande homenagem de Rebeca Andrade, que afirmou que a ex-ginasta sempre foi uma referência para ela. “É incrível ser uma pessoa que motiva e que incentiva. E ouvir disso de uma menina que representa tudo o que a Rebeca representa é maravilhoso. É muito bom ouvir. Mas o melhor é ver ela lá”, declarou Daiane.

Os amantes do esporte participaram da celebração escolhendo o vencedor do prêmio Atleta da Torcida, que foi para o mesatenista Hugo Calderano. Além disso, o Prêmio Brasil Olímpico coroou os destaques de cada modalidade olímpica no ano de 2022.

Destaques por modalidade:

Águas Abertas - Ana Marcela Cunha

Atletismo - Alison dos Santos

Badminton - Ygor Coelho

Basquete 3x3 - Vitória Marcelino

Basquete 5x5 - Bruno Caboclo

Boliche - Stephanie Migliore Dubbio Martins e Roberta Camargo Rodrigues

Boxe - Beatriz Ferreira

Breaking - Luan dos Santos

Canoagem Slalom - Ana Sátila Vargas

Canoagem Velocidade - Isaquias Queiroz

Ciclismo BMX Freestyle - Gustavo de Oliveira

Ciclismo BMX Racing - Paola Reis Santos

Ciclismo Estrada - Ana Vitoria Magalhaes

Ciclismo Mountain Bike - Henrique Avancini

Ciclismo Pista - Alice de Melo

Desportos na Neve - Jaqueline Mourão

Desportos no Gelo - Nicole Silveira

Escalada Esportiva - Anja Köhler

Esgrima - Nathalie Moellhausen

Esqui Aquático - Felipe Simioni Neves

Futebol - Richarlison

Ginástica Artística - Rebeca Andrade

Ginástica de Trampolim - Alice Hellem Gomes

Ginástica Rítmica - Geovanna Santos da Silva

Golfe - Frederico Biondi Figueiredo

Handebol - Bruna Aparecida de Paula

Hipismo Adestramento - João Victor Oliva

Hipismo CCE - Carlos Eduardo Ramadam

Hipismo Saltos - Marlon Zanotelli

Hóquei sobre Grama - Arthur de Azevedo

Judô - Mayra Aguiar

Karatê - Douglas Brose

Levantamento de Peso - Laura Amaro

Natação - Guilherme Costa

Nado Artístico - Laura Miccuci

Patinação Artística - Bianca Corteze Ameixeiro

Patinação Velocidade - Guilherme Abel Rocha

Pentatlo Moderno - Isabela de Abreu

Polo Aquático - Letícia Belorio

Remo - Beatriz Cardoso

Rugby - Luiza Campos

Saltos Ornamentais - Ingrid de Oliveira

Skate - Rayssa Leal

Squash - Laura Souza Bezerra da Silva

Surfe - Filipe Toledo

Taekwondo - Milena Titoneli

Tênis - Beatriz Haddad

Tênis de Mesa - Hugo Calderano

Tiro com Arco - Marcus Vinicius D’Almeida

Tiro Esportivo - Geovana Meyer

Triatlo - Luisa Duarte

Vela - Martine Grael e Kahena Kunze

Vôlei de Praia - Duda Lisboa - Ana Patricia

Voleibol - Gabriela Guimarães

Wrestling - Laís Nunes