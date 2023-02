Mundial de Street: Rayssa, Pâmela e Gabi Mazetto avançam às semis

É SEMIFINAAAAAAAAAL! ????????????



Rayssa Leal, Pâmela Rosa e Gabi Mazetto estão na semifinal do Mundial de Skate Street ????????!



Nossa ??????? se classificou mesmo com lesão no braço, após queda no treino de quarta.



Vamos em busca da decisão! ???? pic.twitter.com/cbBNlKuUHR — Time Brasil (@timebrasil) February 3, 2023

O Brasil terá cinco atletas nas semifinais do Mundial de skate street a partir das 8h (horário de Brasília) deste sábado, em Sharjah (Emirados Árabes Unidos). Campeã mundial da liga street e medalhista olímpica, Rayssa Leal estreou nesta sexta-feira (3), um dia após lesionar o pulso direito durante os treinos. A maranhense, de 15 anos, disputou com proteção no braço e avançou em 15º lugar. Pamela Rosa conseguiu a melhor classificação entre as brasileiras – passou em 6º lugar - e Gabi Mazetto na 10ª posição.

Na disputa feminina, o país contou ainda com a participação de Marina Gabriela, que ficou em último lugar nas quartas.

É SEMIFINAAAAAAAAAAL! ????????????



Kelvin Hoefler e Giovanni Vianna estão na semi do Mundial de Skate Street ????????!



???? Kelvin - 82.30 (2º)

???? Giovanni - 68.89 (15º)



Grandes campanhas no Masculino e Feminino! ???? É o Brasaaaaaaa pic.twitter.com/uzYlRhr8Cy — Time Brasil (@timebrasil) February 3, 2023

No masculino, outros 16 skatistas garantiram vaga nas semifinais do Mundial. O medalhista olímpico Kelvin Hoefler se classificou em segundo lugar (nota 82.30), atrás apenas do norte-americano Jagger Eaton (85.01). Outro brasileiro, Giovanni Vianna, avançou na 15ª posição.

Classificação às semifinais

FEMININO

1 - Roos Zwetsloot (NED) - 82.58

2 - Akama Rizu (JPN) - 81.42

3 - Chloe Covell (AUS) - 80.99

4 - Oda Yumeka (JPN) - 77.81

5 - Paige Heyn (USA) - 74.91

7 - Nakayama Funa (JPN) - 70.04

8 - Liv Lovelace (AUS) - 68.76

9 - Mariah Duran (USA) - 66.03

11- Uemura Aoi (JPN) - 63.12

12 - Nishiya Momiji (JPN) - 61.09

13 - Nakajima Nonoka (JPN) - 49.44

14 - Haylie Powell (USA) - 48.66

16 - Daniela Terol (ESP) - 48.43

MASCULINO



1 - Jagger Eaton (EUA) - 85.01

3 - Aurelien Giraud (FRA) - 81.08

4 - Onodera Ginwoo (JAP) - 80.00

5 - Matsumoto Kairi (JAP) - 78.28

6 - Ryan Decenzo (CAN) - 75.10

7 - Alexander Midler (EUA) - 73.99

8 - Sora Shirai (JAP) - 73.20

9 - Joseph Garbaccio (FRA) - 73.07

10 - Richard Tury (ESL) - 73.04

11 - Chris Joslin (EUA) - 71.91

12 - Angelo Caro (PER) - 71.30

13 - Gustavo Ribeiro (POR) - 70.03

14 - Toa Sasaki (JAP) - 69.99

16 - Jhancarlos Gonzalez Ortiz (COL) - 66.23