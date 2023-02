Davis: Brasil abre vantagem sobre China nos Playoffs do Grupo Mundial

O Brasil iniciou bem o duelo com a China pelos Playoffs do Grupo Mundial I da Copa Davis com duas vitórias, nesta sexta-feira (3) no Estádio Guga Kuerten, no Costão do Santinho, em Florianópolis.

Na partida de abertura, Matheus Pucinelli bateu Rigele Te por 2 sets a 0 (6/1 e 6/2). “Consegui impor bem o meu ritmo e ter o pessoal chamando meu nome só aumentou a minha gana em trazer esse primeiro ponto. Com a vantagem desde o início do jogo, comecei a fazer um jogo mental com o adversário e tudo funcionou bem em quadra”, declarou o paulista.

Primeiro dia de @DavisCup 100% ????????????????????



Matheus Pucinelli vence Rigele Te por 6/1 6/2, enquanto Thiago Monteiro bateu Jie Cui por 6/3 6/4



Amanhã tem mais, a partir das 10h30, com transmissão ao vivo no @sportv 3 pic.twitter.com/kwVE58S7Hn — CBT (@cbtenis) February 3, 2023

No segundo confronto do dia, Thiago Monteiro superou Jie Cui por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4).

Agora, as equipes voltam a medir forças no próximo sábado (4), quando Felipe Meligeni e Rafael Matos enfrentam Rigele Te e Ze Zhang a partir das 10h30 (horário de Brasília). Caso haja necessidade, serão disputadas mais duas partidas de simples: Thiago Monteiro contra Rigele Te, e Matheus Pucinelli versus Jie Cui.