WTA de Abu Dhabi: Bia Haddad vai às quartas e dupla de Stefani à semi

O tênis feminino do Brasil brilhou mais uma vez no WTA 500 de Abu Dhabi. Na tarde desta quinta-feira (9), após uma batalha de 3h13 de duração, a paulistana Beatriz Haddad, atual número 14 do mundo, se classificou às quartas de final após derrotar a cazaque Yulia Putintseva (45ª), por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (5-7) e 7/6 (7-4).

Bia terá outra parada dura já nesta sexta-feira (10). A adversária nas quartas será a número 10 Elena Rybakina, atual campeã de Wimbledon, e vice-campeã este ano no Aberto da Austrália. A partida está prevista para começar por volta das 11h (horário de Brasília).

Mais cedo, quem também avançou em Abu Dhabi, só que no torneio de duplas, foi a campinense Luisa Stefani, em parceria com chinesa Shuai Zhang. Elas aplicaram um duplo 6/4 sobre a alemã Laura Siegemund e a belga Kirsten Flipkens e asseguraram presença nas semifinais.

"Mais um ótimo jogo, bem melhor que ontem. Jogo duro, condições adversas com muito vento. Começamos o jogo ainda com sol, depois foi ficando escuro e mais frio, mudando também as condições da quadra e da partida. Joguei sólida a partida inteira e as adversárias jogaram bem também, colocando pressão o tempo inteiro. Usaram bem o lob no primeiro set para nos neutralizar. Mesmo quando fomos quebradas no meu saque, ainda estávamos confiantes. Fomos encontrando as oportunidades.

Stefani e Zhang voltam à quadra no sábado (11) contra a outra dupla vencedora das quartas. O duelo ocorre a partir das 9h30 desta sexta (10) entre a parceria da russa Vera Zvonareva com a chinesa Zhaoxuan Yang contra a dupla da japonesa Miyu Kato e a romena Monica Niculescu.