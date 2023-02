Copa do Nordeste: Fortaleza bate Bahia para continuar líder do Grupo A

FIIIIIIM DE JOGO E DEU LAION! EM GRANDE ATUAÇÃO, VENCEMOS O BAHIA, EM SALVADOR, POR 3 A 0, E CHEGAMOS AOS 9 PONTOS NA COPA DO NORDESTE! ????



?? @tgalhardo7

?? Romarinho

?? @MarceloBeneven1 #BAHXFOR #FortalezaEC #CopaDoNordeste pic.twitter.com/WTkDnkawh3 — Fortaleza Esporte Clube ???? (@FortalezaEC) February 15, 2023

O Fortaleza goleou o Bahia por 3 a 0, na noite desta terça-feira (14) em plena Fonte Nova, em Salvador, para permanecer na liderança do Grupo A da Copa do Nordeste, agora com nove pontos. Já a equipe baiana permanece na vice-lanterna do Grupo B com apenas um ponto.

Jogando fora de casa, o Fortaleza fez um primeiro tempo perfeito para construir uma vantagem elástica. Logo aos dois minutos, Thiago Galhardo marcou após boa jogada de contra-ataque de sua equipe. Aos 24 minutos Romarinho acertou um belo chute de fora da área para ampliar. E os visitantes chegaram ao terceiro antes do intervalo, com o zagueiro Marcelo Benevenuto de cabeça aos 36.

Vitória do Vozão

A noite também foi de festa para o Ceará, que bateu o Sport por 3 a 2 para manter a ponta do Grupo B com seis pontos. Jogando no Presidente Vargas, o Vozão triunfou com gols de Janderson, David Ricardo e Willian Formiga, enquanto Vagner Love e Luciano Juba descontaram para a equipe do Leão da Ilha do Retiro.

?? FIIIIIIMMM DE JOGOOOO! VITÓRIA DO VOZÃO EM MAIS UM CLÁSSICO! ????



? W. Formiga

? David Ricardo

? Janderson



???? Felipe Santos / Ceará SC#CSCxSPO - 3x2#CopadoNordeste2023 pic.twitter.com/NdcHAPQJK7 — Ceará Sporting Club (@CearaSC) February 15, 2023

Cobra Carol triunfa

Outra equipe de Pernambuco a triunfar na rodada foi o Santa Cruz. Com dois gols de Lucas Silva, a Cobra Coral superou o Atlético-BA por 2 a 1.

#CopaDoNordeste - Fim de jogo | Santa Cruz 2x1 Atlético/BA. Vitória coral com dois gols de Lucas Silva.



???????????? pic.twitter.com/yB1WYSeh8G — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) February 15, 2023

Outros resultados:

Campinense 0 x 0 CRB

CSA 1 x 1 Ferroviário