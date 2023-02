Flamengo joga pelo Carioca após participação frustrante no Mundial

Após uma frustrante participação no Mundial de Clubes, o Flamengo volta a se concentrar na Taça Guanabara do Campeonato Carioca, competição pela qual mede forças com o Volta Redonda, a partir das 21h10 (horário de Brasília) desta quarta-feira (15) no Estádio Raulino de Oliveira. O confronto é válido pela oitava rodada da competição.

No Estadual, o Rubro-Negro pode retomar a liderança em caso de vitória, já que possui 14 pontos e o líder Botafogo tem 16, dois a mais. Se o Volta Redonda tem o melhor ataque, o Flamengo tem a melhor defesa. A equipe da Gávea é a detentora desta marca por ter sofrido apenas dois gols em seis jogos disputados até o momento.

Nesta terça (14), o Mengão finalizou a preparação para encarar o Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca.





Porém, o técnico português Vítor Pereira terá de lidar com os desfalques do zagueiro Léo Pereira, do lateral-esquerdo Filipe Luís, do meia Victor Hugo e do atacante Bruno Henrique, todos lesionados.

Para o Flamengo, a vitória também é importante para se recompor após o terceiro lugar no Mundial de Clubes, fato que decepcionou sua apaixonada torcida.

Porém, do outro lado do gramado estará um Volta Redonda que briga por uma vaga na semifinal do Carioca, e que até aqui tem um bom desempenho na competição, com quatro vitórias, um empate e duas derrotas. A equipe está na quarta posição da tabela com 13 pontos, um a mais do que o Bangu, que é o quinto colocado. O Voltaço tem o melhor ataque e também o artilheiro do torneio. Dos 13 gols marcados pelo time, o atacante Lelê foi responsável por sete.

Nos últimos jogos entre as equipes, o Flamengo se deu melhor. O Rubro-Negro venceu seis dos últimos dez confrontos e perdeu apenas uma vez.

Transmissão da Rádio Nacional

A

transmite Volta Redonda e Flamengo, ao vivo, com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Mário Silva, reportagem de Maurício Costa e plantão de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui:

* Colaboração de Pedro Dabés (estagiário) sob supervisão de Verônica Dalcanal.