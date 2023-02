Campeonato Paulista: Bragantino perde para Água Santa fora de casa

DEU ÁGUA!

Mais um do Bruno Mezenga e mais três na conta do Netuno. #FutebolPaulista #PaulistãoSicredi

???? Jhony Inacio/Ag. Paulistão pic.twitter.com/nkzypSXqof — Paulistão (@Paulistao) February 15, 2023

O Bragantino perdeu de 1 a 0 para o Água Santa, na tarde desta quarta-feira (15) no Estádio Distrital de Inamar, em Diadema, e caiu para a vice-liderança do Grupo A do Campeonato Paulista.

Porém, mesmo com o revés, o Massa Bruta se manteve na zona de classificação para as quartas de final da competição, com 14 pontos. Esta é a mesma pontuação do Gigante de Diadema, que permanece na segunda posição do Grupo B.

O gol da vitória do Água Santa saiu ainda na etapa inicial, quando o atacante Bruno Mezenga bateu cruzado aos 37 minutos para superar o goleiro Maycon. O camisa nove da equipe da casa ainda teve a oportunidade de ampliar cinco minutos depois, com uma finalização de cabeça que explodiu no travessão.

Na próxima rodada o Bragantino tem um grande desafio, pois pega o atual campeão brasileiro Palmeiras fora de casa na quarta-feira (22).