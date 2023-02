Solicitações de Bolsa Atleta alcançam número recorde

A edição 2023 do Bolsa Atleta teve um número recorde de solicitações, informou o Ministério do Esporte. Foram realizados 8.164 pedidos até às 13h (horário de Brasília) desta sexta-feira (17), dia no qual as inscrições se encerram às 23h59 . A maior marca anterior foi registrada no edital unificado 2019/2021, com 7.537 requisições.

“É uma política importante que atinge milhares de atletas e o Ministério do Esporte agradece a confiança do público com essa política, quando batemos o recorde de inscrições. Sempre trabalhamos para melhorar essa política para que ela atenda ainda mais atletas e com mais eficiência”, declarou a Ministra do Esporte.

Atualmente, o Bolsa Atleta contempla 6.419 atletas, divididos nas categorias Base (292 contemplados), Estudantil (241), Nacional (4.794), Internacional (847) e Olímpica/Paralímpica (245). Os repasses mensais variam entre R$ 370 e R$ 3.100, de acordo com a categoria.

Uma das formas de mensurar a força do Bolsa Atleta é a participação brasileira em megaeventos esportivos. Na última edição dos Jogos Olímpicos, por exemplo, 80% da delegação brasileira em Tóquio recebia este apoio. Já na Paralímpiada, 95% dos representantes do Brasil na competição contavam com este incentivo.

Na Olimpíada sediada na capital japonesa, o Brasil conquistou 21 medalhas (sete ouros, seis pratas e oito bronzes), sendo 19 destes pódios (90,45%) de atletas que recebiam naquele momento a Bolsa Atleta. Já na Paralímpiada os brasileiros garantiram 72 medalhas (22 ouros, 20 pratas e 30 bronzes), com os contemplados pelo programa do Ministério do Esporte sendo responsáveis por 68 conquistas (94,4% do total).