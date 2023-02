Judô brasileiro encerra Grand Slam de Tel Aviv com cinco bronzes

O judô brasileiro encerrou a participação no Grand Slam de Tel Aviv (Israel) com cinco bronzes. As últimas medalhas vieram neste sábado (18), com Leonardo Gonçalves, na categoria até 100 quilos (kg), e Rafael Silva, o "Baby", entre os judocas acima de 100 kg. Natasha Ferreira (até 48 kg), Larissa Pimenta (até 52 kg) e Daniel Cargnin (até 73 kg) também foram ao pódio na competição, iniciada na última quinta-feira (16).

O terceiro lugar renderá 500 pontos a cada um no ranking olímpico da Federação Internacional de Judô (IJF, na sigla em inglês), que considera os resultados desde 24 de junho do ano passado. Atualmente em 96º na categoria até 100 kg, Leonardo deve se aproximar do compatriota Rafael Buzacarini, que está em 24º. Baby, por sua vez, ocupa a 20ª posição entre os atletas acima de 100 kg e iniciará a próxima semana perto do top-10. Cada país pode classificar apenas um judoca por peso à Olimpíada de Paris (França).

Leonardo venceu por ippon (pontuação máxima do judô) os dois primeiros combates, contra o húngaro Zsombor Veg e o georgiano Varlam Liparteliani. Nas quartas de final, o brasileiro não resistiu ao holandês Michael Korrel, vice-líder do ranking olímpico, mas se recuperou na repescagem. Primeiro ao derrotar o português Jorge Fonseca, bicampeão mundial. Depois, superando o italiano Gennaro Pirelli. No mesmo peso, Buzacarani estreou ganhando do chileno Thomas Briceño, mas perdeu do azeri Zelym Kotsoiev e se despediu na segunda luta.

Baby disputou quatro lutas. Após bater o polonês Kacper Szczurowski por ippon e o ucraniano Yevheniy Balyevskyy por wazari (segunda maior pontuação do judô), ele perdeu do azeri Ushangi Kokauri na semifinal. Na repescagem, o brasileiro fez valer a experiência e derrotou o sul-coreano Jaegu Youn (23º), que estourou o limite de três shidos (punições por falta de combatividade).

Pela mesma categoria, João Cesarino também lutou pelo bronze, mas foi superado pelo francês Emre Sanal. Pela categoria até 90 kg, Rafael Macedo perdeu o terceiro lugar para Mammadali Mehdiyev, do Azerbaijão, enquanto Giovanni Ferreira caiu na estreia para o ucraniano Artem Bubyr. Samanta Soares (até 78 kg) e Giovanna Santos (acima de 78 kg) não chegaram à disputa por medalha.