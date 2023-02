Tamires valoriza chances ao elenco após derrota da seleção feminina

A seleção feminina de futebol encarou o Canadá em Nashville, pela segunda rodada do She Believes, torneio amistoso realizado nos Estados Unidos, com seis mudanças na equipe titular em relação à formação que venceu o Japão na estreia, por 1 a 0. O rendimento do time comandado por Pia Sundhage no último domingo (20) não foi o esperado e as brasileiras saíram de campo derrotadas pelas atuais campeões olímpicas, por 2 a 0.

Pia testou Kathellen e Lauren no miolo da defesa, além de utilizar a zagueira Tarciane na lateral direita. O trio substituiu Tainara, Rafaelle e Bruninha. Do meio para frente, a volante Júlia Bianchi e as atacantes Bia Zaneratto e Adriana deram lugar a Ary Borges, Nycole e Ludmilla. A meia Ana Vitória entrou em campo ainda no primeiro tempo, no lugar de Ary. No desenrolar do jogo, Rafaelle, Adriana, Bia, Gabi Nunes e a aniversariante Marta (que ainda está sem ritmo após 11 meses tratando uma lesão no joelho esquerdo) substituíram Tarciane, Nycole, Debinha, Ludmilla e Kerolin, respectivamente.

A lateral Tamires, que iniciou os dois jogos como titular, reconheceu que o Brasil falhou em lances de bola aérea, que resultaram nos gols da zagueira Vanessa Gilles e da atacante Evelyne Viens, um em cada tempo. A camisa 6, porém, ponderou a importância de se dar oportunidade para que todas as jogadoras estejam em campo em partidas como essa, que servem de preparação para a Copa do Mundo que será disputada este ano, na Austrália e na Nova Zelândia.