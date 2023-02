Rayssa Leal e Filipe Toledo são indicados ao Prêmio Laureus

Com os brasileiros Filipe Toledo e Rayssa Leal disputando a categoria de Melhor Esportista de Ação, o Prêmio Laureus anunciou nesta segunda-feira (20) a relação de atletas que concorrem ao prêmio que é considerado o Oscar do esporte mundial.

Atual campeão do Circuito Mundial de Surfe, Filipe Toledo é um dos destaques da Brazilian Storm, talentosa geração de surfistas brasileiros que garantiu seis conquistas nas últimas dez edições da competição. O atleta de Ubatuba acaba de garantir a vitória na etapa de Sunset Beach da temporada 2023.

Filipe Toledo won his first WSL title in 2022 and in the process earned himself a nomination for the Laureus23 World Action Sportsperson of the Year Award

Já Rayssa leal é a grande sensação do skate street. Com apenas 15 anos de idade, a jovem tem uma medalha olímpica no currículo e levou para casa no início do mês o troféu do Campeonato Mundial da modalidade que foi disputado em Sharjah (Emirados Árabes).

Porém, mesmo com feitos tão importantes, os brasileiros não terão vida fácil na disputa, pois os outros candidatos são a oito vezes campeã mundial de surfe Stephanie Gilmore, da Austrália, a snowboarder norte-americana Chloe Kim, a esquiadora chinesa Eileen Gu e a surfista de ondas gigantes francesa Justine Dupont.

2022 saw Rayssa Leal win her first X Games gold medal and her first SLS Super Crown Championships

Os vencedores do Prêmio Laureus 2023 serão anunciados após votação entre os membros do Laureus World Sports Academy, júri composto por 71 das maiores lendas do esporte de todos os tempos.

Relação de candidatos ao Prêmio Laureus:

Stephen Curry (EUA), basquete. Armand Duplantis (Suécia), atletismo. Kylian Mbappé, futebol. Lionel Messi (Argentina), futebol. Rafael Nadal (Espanha), tênis. Max Verstappen (Holanda), automobilismo.

Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaica), atletismo. Katie Ledecky (EUA), natação. Sydney McLaughlin-Levrone (EUA), atletismo. Alexia Putellas (Espanha), futebol.? Mikaela Shiffrin (EUA), esqui alpino. Iga ?wi?tek (Polônia), tênis.

Seleção Argentina de Futebol Masculino. Seleção Inglesa de Futebol Feminino. Seleção Francesa de Rugby Masculino. Golden State Warriors (EUA), basquete. Oracle Red Bull Racing (Áustria), automobilismo. Real Madrid (Espanha), futebol.

Carlos Alcaraz (Espanha), tênis. Tobi Amusan (Nigéria), atletismo. Nathan Chen (EUA), patinação artística. Seleção Marroquina de Futebol Masculino. Elena Rybakina (Cazaquistão), tênis. Scottie Scheffler (EUA), golfe.

Francesco Bagnaia (Itália), motociclismo. Christian Eriksen (Dinamarca), futebol. Jakob Ingebrigtsen (Noruega), atletismo. Klay Thompson (EUA), basquete. Annemiek van Vleuten (Holanda), ciclismo. Tiger Woods (EUA), golfe.

Diede de Groot (Holanda), tênis em cadeira de rodas. Catherine Debrunner (Suíça), atletismo. Declan Farmer (EUA), hóquei no gelo. Cameron Leslie (Nova Zelândia), natação e rúgbi em cadeira de rodas. Oksana Masters (EUA), esqui cross-country. Jesper Saltvik Pedersen (Noruega), esqui alpino.

Justine Dupont (França), surfe ondas gigantes. Stephanie Gilmore (Austrália), surfe. Eileen Gu (China), esqui estilo livre. Chloe Kim (EUA), snowboard. Rayssa Leal (Brasil), skate. Filipe Toledo (Brasil), surfe.

Boxgirls (Quênia), Boxe. High Five (Alemanha), esportes de ação. Made For More (África do Sul), vários esportes. Slum Soccer (Índia), futebol. Movimento TeamUp (Global).