Mineiro: Cruzeiro vence para continuar sonhando com classificação

O Cruzeiro derrotou a Caldense por 2 a 1, na tarde desta quinta-feira (23) no estádio Ronaldão, em Poços de Caldas, e se manteve com chances de classificação para as semifinais do Campeonato Mineiro.

Os três pontos obtidos nesta quinta deixaram a Raposa com o total de 11, reassumindo a liderança do Grupo C. A Veterana também permanece com possibilidades de classificação mesmo com o revés, pois ocupa a vice-liderança do Grupo B com quatro pontos.

Aos 16 minutos do primeiro tempo, Daniel Júnior abriu o placar para o Cruzeiro. Aos 36, em cobrança de pênalti, Bruno Rodrigues ampliou a vantagem dos visitantes. Aos 18 da etapa final Patrick ainda descontou para a Caldense com um golaço de bicicleta, mas a vitória final foi mesmo da Raposa.