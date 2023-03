Hipismo paralímpico: Rodolpho Riskalla é prata em competição no Catar

O brasileiro Rodolpho Riskalla conquistou uma medalha de prata e outra de bronze em provas de adestramento no concurso internacional de hipismo paralímpico Al Shaqab, em Doha (Catar). A competição, realizada em arena indoor, foi disputada até o último sábado (25).

“O Irish [cavalo do paulista] ficou com um pouco de medo na arena indoor, mas, mesmo assim, conseguimos resultados expressivos em uma competição de alto nível. Tivemos momentos muito bons durante as provas. Já voltamos para a Europa e estamos nos preparando para os próximos compromissos do ano”, declarou, à assessoria de imprensa do Comitê Paralímpico Brasileiro, o cavaleiro, que disputa competições no Grau IV (para atletas com comprometimentos leves em um ou dois membros ou com deficiência visual moderada).

Rodolpho era cavaleiro do hipismo convencional até ter partes da mão e das pernas amputadas por causa de uma meningite bacteriana. No Grand Prix B, o brasileiro foi prata, superado apenas pela norte-americana Kate Shoemaker. Já no Grand Prix Freestyle (estilo livre), o brasileiro ficou com o bronze, atrás da própria Kate (ouro) e da belga Manon Claeys (prata).