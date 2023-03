Árbitro da final da Copa de 1986, Romualdo Arppi Filho morre em Santos

Em nota de pesar, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) lamentou o falecimento de Arppi Filho, segundo árbitro brasileiro apitar uma decisão de Mundial, e se solidarizou com familiares e amigos do juiz. O primeiro juiz de futebol do país numa decisão de Mundial foi Arnaldo Cezar Coelho, na Copa da Alemanha (1982).

Ao longo da carreira, segundo a CBF, Romualdo Arppi Filho atuou nas finais do Campeonato Brasileiro de 1984 e 1985, na decisão do título do Mundial Interclubes de 198,; e em partidas de três edições dos Jogos Olímpicos: Cidade do México (1968), Moscou (1980) e Los Angeles (1984).