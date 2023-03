Liverpool faz 7 a 0 sobre o United, placar recorde no clássico inglês

O Liverpool freou bruscamente o embalo do Manchester United neste domingo (5) em Anfield, com Cody Gakpo, Darwin Núñez e Mohamed Salah marcando duas vezes cada um em uma vitória recorde por 7 a 0 sobre o arquirrival, reforçando as suas chances de terminar o Campeonato Inglês entre os quatro primeiros.

Uma semana depois de o United conquistar seu primeiro título desde 2017 ao vencer a Copa da Liga Inglesa, entre discussões sobre uma possível briga pelo título, ele foi derrotado com o Liverpool registrando a sua maior vitória na história do confronto.

O United pareceu um time ligeiramente melhor por 43 minutos, antes da ótima finalização de Gakpo, no primeiro chute ao alvo do Liverpool, dar aos donos da casa a vantagem na altura do intervalo.

Cinco minutos depois do recomeço, a disputa havia acabado, com Núñez fazendo 2 a 0 de cabeça, após algumas ações defensivas cômicas do United, antes de um contra-ataque do Liverpool, liderado por Salah, terminar com a finalização elegante de Gakpo para o 3 a 0.

Com o United desarrumado, Salah marcou com uma finalização precisa, aos 21 minutos, e Núñez marcou novamente de cabeça, contra um impotente De Gea, aos 30.

Salah esfregou sal nas feridas do United com um chute à queima-roupa para chegar a 129 gols de Premier League pelo clube, recorde do Liverpool na era moderna do Campeonato Inglês, antes de Roberto Firmino sair do banco para fazer o sétimo.

O Liverpool havia goleado o United por 4 a 0 em Anfield no último mês de abril, mas, considerando a inversão de momento dos dois clubes desde aquele dia, este resultado foi uma grande surpresa.

A derrota do Untied, descrita pelo comentarista da Sky Sports e ex-lateral direito do clube, Gary Neville, como uma “desgraça” o deixou em terceiro lugar, com 49 pontos, e certamente fora da briga pelo título, agora a 14 pontos do líder Arsenal.

A quarta vitória do Liverpool em cinco jogos de Premier League o levou a superar o Newcastle e assumir o quinto lugar, com 42 pontos, três atrás do quarto colocado Tottenham, com uma partida a menos.