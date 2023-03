Tênis de mesa: Brasil vai à 2ª rodada de Grand Smash em Singapura

Vitor Ishiy e Luca Kumahara vencem na estreia e conquistam classificação para a segunda rodada da fase de qualificatória do Grand Smash Singapura ????????



Eric Jouti foi superado e se despediu da disputa do individual masculino. Brasileiro volta à mesa nos jogos de duplas mistas ???????? pic.twitter.com/qUezwq5EcS — CBTM (@CBTM_TM) March 8, 2023

O Brasil avançou à segunda rodada da fase qualificatória do Grand Smash de tênis de mesa de Singapura com os mesatenistas Vitor Ishiy (masculino) e Luca Kumahara (feminino). Ambos voltam a competir na madrugada desta quinta-feira (9). Kumahara enfrenta a francesa Camile Lutz, à 1h20 (horário de Brasília) e, na sequência, às 3h05, Ishiy encara o chinês Josh Shao Han Chua. Os duelos têm transmissão ao vivo no YouTube da World Table Tennis (WTT) - a Federação Internacional de Tênis de Mesa.

Os brasileiros estrearam com vitória na noite de terça (7). Ishiy, número 68 do mundo, superou com facilidade, por 3 sets a 0, o neozelandês Alfred Dela Pena, com parciais de 11/5, 11/2 e 11/8. Já Luca Kumahara levou a melhor sobre a turca Sibel Altinkaya por 3 sets a 2 (11/4, 7/11, 9/11, 11/3 e 14/12).

O Grand Smash de Singapura reúne os melhores mesa-tenistas do mundo. A delegação brasileira viajou ao país com seis representantes. Gustavo Tsuboi e Eric Jouti perderam na estreia e estão fora da disputa. Já o carioca Hugo Calderano, número 5 do mundo, e a paulista Bruna Takahashi disputarão a primeira rodada do torneio na noite de sexta-feira (10) - os horários e adversários ainda serão definidos.

Os brasileiros também competirão nas duplas mistas: Takahashi jogará em parceria com Ishiy. Já Eric Jouti atuará com o chinês Lee Ho Ching (China), e Luca Kumaraha fará dupla com o argentino Horácio Cifuentes. Os horários e adversários ainda serão definidos pelos organizadores.