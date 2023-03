Volta Redonda recebe Fluminense na abertura das semifinais do Cariocão

???? SOU TRICOLOR DE CORAÇÃO

HOJE É #DIADEFLU E COMEÇA NOSSA CAMINHADA RUMO À FINAL DO CARIOCÃO! VAAAAMOS, FLUMINENSE! ???????????????????????? pic.twitter.com/q24kQJNAda — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 12, 2023

As semifinais do Campeonato Carioca começam neste domingo (12) com o jogo de ida entre Volta Redonda e Fluminense, no estádio Raulino de Oliveira, na Cidade do Aço. Campeão da Taça Guanabara na última quarta (8), o Tricolor leva a vantagem do empate no placar agregado - o duelo da volta será no próximo sábado (18) - para avançar à final do Estadual. Já ao Voltaço, quarto colocado na primeira fase, só a vitória interessa. O confronto, a partir das 18h (horário de Brasília), será transmitido ao vivo pela Rádio Nacional, com narração de André Marques, comentários de Waldir Luiz, reportagem e plantão de notícias com Rodrigo Campos.

O Tricolor, atual campeão carioca, chega cheio de moral à semi, após ter protagonizado a melhor campanha da Taça Guanabara: somou 25 pontos (oito vitórias, um empate e duas derrotas). Além do título na quarta (8), a torcida retornou ao Maracanã na noite de sexta (10) para receber com festa o novo reforço do time: o lateral-esquerdo Marcelo, de volta ao time das Laranjeiras após 16 anos no exterior. Embora inscrito na competição, Marcelo não está relacionado para o jogo de hoje.

O embate no Raulino de Oliveira terá clima de revanche para o Tricolor, que perdeu para o Voltaço por 1 a 0, na Fluminense, o embate tem clima de revanche, já que o Volta Redonda levou a melhor na primeira fase, com vitória por 1 a 0. O técnico Fernando Diniz deve escalar o time com Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Alexsander (Marcelo); André, Martinelli, Ganso e Arias; Keno e Cano.

De volta às semifinais do Carioca após dois anos, o Volta Redonda tem do seu lado, até o fim da competição, o atacante Lelê, artilheiro do Estadual com 12 gols. Lelê assinou um pré-contrato com o Tricolor das Laranjeiras - a transferência só ocorrerá após o término do Cariocão.

O Voltaço, comando pelo técnico Rogério Correa, tem o melhor ataque da competição, com 27 gols, sendo 13 deles marcados nos últimos três jogos. O time deve ir a campo Vinicius; Wellington Silva, Alix, Sandro Silva, Ricardo Sena, Bruno Barra, Dudu, Luciano Naninho, Luizinho, Pedrinho e Lelê.

* Colaboração de Pedro Dabés (estagiário) sob supervisão de Verônica Dalcanal.