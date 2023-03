Corinthians bate Ferroviária e assume liderança do Brasileiro Feminino

FIM DE JOGO E VITÓRIA DAS BRABAS! ????



Mesmo fora de casa, as Brabas fizeram bonito e venceram a equipe da Ferroviária pelo placar de 4?? ?? 1??, continuando 100% e líderes do Brasileirão Feminino!



Vic Albuquerque ??

Jaqueline ?

Jheniffer ?#RespeitaAsMinas#VaiCorinthians pic.twitter.com/CPYbUyoSen — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) March 21, 2023

O Corinthians reassumiu a liderança da primeira fase da Série A1 do Brasileiro Feminino após golear a Ferroviária por 4 a 1, na noite desta segunda-feira (20) na Fonte Luminosa, em Araraquara, na partida que fechou a 4ª rodada da competição.

Com este triunfo as Brabas do Timão chegaram aos 12 pontos, ultrapassando o Palmeiras, que bateu o Bahia por 3 a 0 na abertura da rodada. Já as Guerreiras Grenás permanecem com nove pontos, agora na 4ª posição da tabela.

Mesmo atuando fora dos seus domínios, o Corinthians conseguiu abrir o placar aos 8 minutos do primeiro tempo. Após Luciana derrubar Luana na área, Victória Albuquerque cobrou pênalti colocado, na direita, e superou a goleira da seleção brasileira. Ainda na etapa inicial, aos 23 minutos, a lateral Yasmim levantou na área, Luana usou a barriga para desviar e Jaque Ribeiro não perdoou.

A etapa final começou com as Brabas do Timão chegando com perigo primeiro, aos quatro minutos com chute de Jaque Ribeiro que explodiu no travessão. Mas quem mostrou eficiência primeiro foi a Ferroviária. Aos 20 minutos a bola foi levantada na área do Corinthians em cobrança de escanteio, Laryh escorou para Aline Gomes, que bateu na saída de Lelê.

Mágica @vicalbuquerq.



Foto do gênio @rodrigogazzanel



2T I 31 min I Ferroviária 1 x 3 Corinthians pic.twitter.com/NUJbJvkg0w — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) March 21, 2023

Mas o Corinthians contava com Victória Albuquerque, que voltou a ser decisiva aos 23 minutos. Gabi Portilho recebeu na direita e cruzou rasteiro para a camisa 17, que bateu colocado para ampliar. No último lance da partida, Jheniffer deu um chapéu para vencer a disputa com duas defensoras da Ferroviária e partiu em velocidade antes de bater na saída de Luciana para dar números finais ao marcador.