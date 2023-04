O vôlei de praia brasileiro teve um domingo (16) especial com medalhas de ouro, prata e bronze no Challenge Saquarema (RJ), etapa do circuito mundial. Formada no início do ano, a dupla Evandro e Arthur Lanci foi campeã ao derrotar os norte-americanos Budinger e Evan na final, por 2 sets a 1 (21/18, 21/12 e 15/13).

No feminino, teve dobradinha brasileira no pódio: Tainá e Victória faturaram a prata, após serem superadas na final pela italianas Menegatti e Gottardi, por 2 sets a 1 (21/18, 25/23 e 15/11). E medalha de bronze ficou com Andressa e Vitória que levaram a melhor sobre a dupla Paulikiene e Raupelyte, da Lituânia, com vitória de virada por 2 sets a 1 (19-21, 21-12 e 15-9).