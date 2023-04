Tatiana Weston-Webb garante presença nos Jogos Olímpicos de Paris

A equipe de surfe do Brasil para os Jogos Olímpicos de 2024, que serão disputados em Paris (França), já tem a sua primeira representante confirmada: Tatiana Weston-Webb. A classificação foi confirmada nesta terça-feira (18) pela Associação Internacional de Surfe (ISA). Também se garantiram na competição a portuguesa Teresa Bonvalot, a francesa Johanne Defay e a costarriquenha Brisa Hennessy.

Nas ondas de Teahupo'o (Taiti), a atleta de 26 anos representará o Brasil pela segunda vez em uma edição dos Jogos Olímpicos. Ela participou da estreia do surfe no programa do megaevento esportivo, no Japão.

“Estou muito feliz por já garantir minha vaga nas Olimpíadas de Paris no ano que vem! Não vejo a hora de estar lá, representando o Brasil pela segunda vez. Queria agradecer minha torcida. Fico muito feliz com as mensagens que me mandam, me dando apoio. Já estou me preparando e vou dar o meu melhor com certeza. Representar nossa bandeira me enche de orgulho! Que venham as Olimpíadas”, declarou Tati Weston-Webb por meio da assessoria de imprensa do Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Com a vaga conquistada pela surfista, o Brasil chegou ao total de 20 representantes confirmados nos Jogos de 2024. Além de Tati Weston-Webb, já têm vaga as ateltas da equipe feminina de futebol e o atirador Philipe Chateaubrian, na pistola de ar 10 metros.