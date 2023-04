Libertadores: Athletico-PR bate Galo por 2 a 1 em clássico brasileiro

?????????? Jogão na Arena da Baixada! No clássico nacional, o @AthleticoPR venceu o @Atletico por 2-1 e chegou a 4?? pontos no Grupo G da CONMEBOL #Libertadores.#GloriaEterna pic.twitter.com/1PAoQBRe4H — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) April 19, 2023

O Athletico-PR derrotou o Atlético-MG por 2 a 1, na noite desta terça-feira (18) na Arena da Baixada, em Curitiba, no primeiro clássico brasileiro da edição 2023 da Copa Libertadores. Com os três pontos conquistados o Furacão assume a liderança do Grupo G da competição com quatro pontos, enquanto Galo permanece na lanterna, sem ponto algum.

Empurrado por sua torcida, o Athletico-PR não demorou a ficar em vantagem no marcador. Aos seis minutos Vitor Roque recebeu a bola na intermediária. Logo no domínio o centroavante de 18 anos se livrou da marcação de um adversário e partiu em velocidade para abrir espaço e bater cruzado para marcar um belo gol.

O Furacão continuou melhor no confronto, pressionando um Galo que encontrou dificuldades no ataque e que falhou na defesa. Aos 33 minutos o juiz, com auxílio do VAR (árbitro de vídeo), acabou marcando pênalti ao indicar que a bola desviou no braço de Paulinho dentro da área. O uruguaio David Terans foi para a cobrança e não perdoou.

O Atlético-MG ainda chegou a descontar com Hyoran em cobrança de falta aos 18 minutos do segundo tempo, mas o lance foi anulado pelo juiz com auxílio do VAR por causa de interferência de Jamerson, que estava impedido.

Porém, aos 24 Paulinho conseguiu marcar o gol de honra do Galo, quando Hulk puxou contra-ataque pelo meio e tocou em profundidade para o camisa 10 bater na saída de Bento.

???? Mais um do artilheiro!



????? Paulinho diminuiu para o @Atletico e chegou a 5?? gols na CONMEBOL #Libertadores. pic.twitter.com/pJRS2ZnPX3 — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) April 19, 2023

Na próxima rodada o Atlético-MG recebe o Alianza Lima (Peru) no Mineirão e o Athletico-PR visita o Libertad (Paraguai) no estádio Defensores Del Chaco, em Assunção.

Triunfo do Flu

Outra equipe a triunfar em casa para liderar sua chave foi o Fluminense. Jogando diante de mais de 52 mil torcedores no estádio do Maracanã, a equipe das Laranjeiras superou o The Strongest (Bolívia) por 1 a 0 para manter a ponta do Grupo D com seis pontos. O único gol do confronto foi marcado pelo zagueiro Nino aos 39 minutos da etapa inicial.

???????????? Pra cima, #Fluzão !



????? Gol de cabeça do capitão Nino garantiu a vitória por 1-0 do @FluminenseFC sobre o @ClubStrongest no Maracanã . O Tricolor lidera o Grupo D da CONMEBOL #Libertadores.#GloriaEterna pic.twitter.com/IcWXLZP9gP — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) April 18, 2023

O próximo compromisso do Tricolor na principal competição de clubes do continente é contra o River Plate (Argentina), no dia dois de maio no estádio do Maracanã.

Vitória no final

O Internacional também venceu pelo placar simples, graças a gol de Alemão, mas a vítima foi o Metropolitanos (Venezuela) no estádio do Beira Rio. O resultado lhe valeu a liderança do Grupo B com quatro pontos. O próximo compromisso do Colorado na competição é contra o Nacional (Uruguai) no dia três de maio.