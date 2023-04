Brasileiro Feminino: Cruzeiro bate Ariquemes na abertura da 8ª rodada

???? 48’ | 2T | FIM DE JOGO! GANHAMOS A SEGUNDA CONSECUTIVA!!!

? Vanessinha, Ambrózio e Carol Baiana marcaram os nossos gols!

???? #CRUxRAEC| 3-0 | ???? #AsCabulosasNoBrasileirão pic.twitter.com/uJ4fWzDEdc — Cruzeiro Feminino ???? (@CruzeiroFem) April 21, 2023

O Cruzeiro assumiu a 6ª posição da Série A1 do Brasileiro Feminino após derrotar o Real Ariquemes por 3 a 0, na noite desta sexta-feira (21) no SESC Alterosas, na partida que abriu a 8ª rodada da competição. Com o triunfo, as Cabulosas chegaram aos 14 pontos. Já a equipe de Rondônia permanece na vice-lanterna, sem ponto algum.

A vitória do Cruzeiro começou a ser construída aos 41 minutos do primeiro tempo, quando Isa Fernandes levantou na área para Vanessinha, que não perdoou. A equipe mineira continuou melhor e ampliou na etapa final. Aos 16 minutos Mari Pires cobrou falta e Ambrózio deixou o dela. O terceiro saiu aos 37 minutos com Carol Baiana, após receber passe em profundidade de Tipa.

O Cruzeiro volta a entrar em campo no dia 30 de abril no Parque São Jorge para medir forças com o Corinthians. Já o Real Ariquemes recebe o Avaí/Kindermann um dia antes no estádio Valerião.