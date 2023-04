Fluminense derrota Athletico-PR e permanece na ponta do Brasileiro

O Fluminense derrotou o Athletico-PR por 2 a 0, na tarde deste sábado (22) no estádio do Maracanã, para manter a liderança do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo, em partida que teve transmissão da

, o Tricolor chegou aos seis pontos. Já o Furacão permanece com três.

VEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNCEEE O FLUMINEEEEEEEEEENNNSEEEE! NINO E LIMA MARCAM, TORCIDA TRICOLOR DÁ UM SHOW E O FLU VENCE A SEGUNDA NO BRASILEIRÃO! VAAAAMOS, FLUZÃO! pic.twitter.com/sBV9wpxPgm — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 22, 2023

Os mais de 38 mil torcedores que estiveram presentes no Maracanã acompanharam uma grande atuação da equipe das Laranjeiras, que abriu o placar logo aos 10 minutos de bola rolando, quando Lima aproveitou sobra de bola na entrada da área para chutar forte e superar o goleiro Bento contando com desvio de Erick.

A equipe comandada por Fernando Diniz continuou mandando nas ações e ampliou aos 21 da etapa final. Lima cobrou escanteio curto para Alexsander, que levantou a bola na área, onde Nino deu bela cabeçada para mandar no ângulo.

Estreia com vitória

Outra equipe a vencer em casa foi o São Paulo, que, no Morumbi, bateu o América-MG por 3 a 0. A partida marcou a estreia de Dorival Júnior no comando do Tricolor, que triunfou com gols de Marcos Paulo, Calleri e Luciano.

???? De volta ao Morumbi!#VamosSãoPaulo ????????



???? Rubens Chiri / saopaulofc pic.twitter.com/RrY7Di4lG7 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 22, 2023

Empate na Arena Pantanal

Já quem ficou na igualdade foram Cuiabá e Bragantino. Em partida na Arena Pantanal, Mateusinho abriu o placar para o Dourado e Thiago Borbas empatou para o Massa Bruta.