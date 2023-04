Daniel Nascimento garante índice olímpico da Maratona

???? ÍNDICE OLÍMPICO - PARIS 2024????



Daniel Nascimento é 4º colocado na Maratona de Hamburgo: 2:07:06.



O atleta corre abaixo do índice olímpico (2:08:10) para @Paris2024



Danielzinho agora precisa aguardar a oficialização da @WorldAthletics para se garantir nos Jogos

O brasileiro Daniel Nascimento encerrou, neste domingo (23), a Maratona de Hamburgo (Alemanha) com o tempo de 2h07min06s, marca com a qual atingiu o índice olímpico da prova para os Jogos Olímpicos de 2024, que serão disputados em Paris (França).

Além de correr abaixo do índice para os Jogos de Paris, que é de 2h08min10s, o brasileiro voltou a correr abaixo da marca exigida para participar da próxima edição do Mundial de Atletismo, que será disputado entre 19 e 27 de agosto em Budapeste (Hungria). Em prova disputada em Seul (Coreia do Sul), Daniel já havia se garantido no Mundial, pois completou a distância em 2h04min51, abaixo do índice de 2h09min40s.

Nos Jogos de Paris o Brasil pode ser representado na Maratona por até três atletas. Caso mais de três brasileiros alcancem o índice, aqueles com as três melhores marcas se classificarão, mas apenas após a confirmação da World Athletics (Federação Internacional de Atletismo).