Ferroviária bate Ceará e assume liderança do Brasileiro Feminino

Pra dormir na liderança! Laryh decidiu e garantiu os três pontos das @guerreirasgrena na Fonte Luminosa! pic.twitter.com/ep7SkwEKZe — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) April 23, 2023

A Ferroviária derrotou o Ceará por 2 a 0, neste domingo (23) na Fonte Luminosa, em Araraquara, e assumiu a liderança da Série A1 do Brasileiro Feminino. Com os três pontos as Guerreiras Grenás chegaram aos 21 pontos, mesma pontuação do Flamengo (que superou o Bahia por 1 a 0 no último sábado), mas com um melhor saldo de gols.

Porém, o Corinthians pode assumir a liderança da classificação na próxima segunda-feira (24) caso derrote o Internacional no Beira Rio.

A vitória das Guerreiras Grenás teve um destaque, Laryh. A atacante abriu o placar aos 32 minutos do primeiro tempo, com finalização de calcanhar após chute de Day Silva. Ela voltou a superar a goleira adversária aos 30 minutos da etapa final em cobrança de pênalti.

Amanda artilheira

Já o Palmeiras recebeu o Atlético-MG na Arena Barueri e contou com o faro de gol de Amanda Gutierres para vencer por 3 a 1 e subir para a 4ª posição da classificação. A meio-campista abriu o placar aos 27 minutos do primeiro tempo com um chute de direita, ampliou a vantagem um pouco antes do intervalo e deu números finais ao marcador aos 10 da etapa final com uma cavadinha. No final Rafa descontou para as Vingadoras.

Sereias vencem

Em Cotia quem brilhou foi a norte-americana Jourdan, que marcou o gol da vitória de 1 a 0 do Santos sobre o São Paulo. Os três pontos deixaram as Sereias da Vila na 7ª posição da classificação, com 14 pontos.

Deu @SereiasDaVila no clássico #SanSão! Com emoção, no finalzinho! Jourdan marcou e garantiu a vitória do Santos fora de casa! pic.twitter.com/nf6KKRNyX2 — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) April 23, 2023

Outros resultados:

Avaí 2 x 1 Grêmio

Real Brasília 2 x 0 Athletico-PR