Copa do Brasil: Fluminense avança após nova vitória sobre Paysandu

VEEEEEEEENCE O FLUMINENSEEEE! CLASSIFICADOS!



COM GOLS DE GERMÁN CANO, KENO E JOHN KENNEDY, FLU FAZ 3 A 0 NO PAYSANDU E ESTÁ NAS OITAVAS DA COPA BETANO DO BRASIL! VAAAMOS, TRICOLOR! pic.twitter.com/cUziJztztR — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 26, 2023

O Fluminense se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil após derrotar o Paysandu por 3 a 0, na noite desta terça-feira (25) no estádio do Mangueirão, em Belém. O Tricolor já tinha construído uma boa vantagem no jogo de ida após superar Papão pelo mesmo placar, mas no Maracanã.

Vivendo um grande momento na temporada, a equipe das Laranjeiras fez uma boa partida mesmo fora de casa. E, logo aos 2 minutos de partida, o colombiano Jhon Arias levantou a bola na área em cobrança de falta, onde o argentino Gérman Cano se antecipou à defesa para bater de primeira para o fundo da meta defendida por Thiago Coelho.

O Fluminense continuou mandando no confronto e, um pouco antes do intervalo, ampliou sua vantagem com Keno. Após receber passe de Lima na entrada da área, o atacante bateu colocado. Após o intervalo, com a classificação praticamente garantida, o técnico Fernando Diniz realizou várias mudanças, entre elas a troca de Arias por John Kennedy. E o novo camisa nove do Tricolor fechou o placar aos 26 do segundo tempo, quando, após dominar a bola na entrada da área, se livrou de um marcador e bateu bonito por cobertura.

Raposa classificada

Quem encontrou mais dificuldades para garantir a classificação foi o Cruzeiro. Após perder de um 1 a 0 para o Náutico no estádio dos Aflitos, a Raposa entrou em campo no Independência com a obrigação de vencer para continuar viva na competição.

???? 2T | FIM DE JOGO! CLASSIFICADOS!

? Gols de William e Richard



RESPEITA O MAIOR CAMPEÃO DA COPA! ????



???? #CRUxNAU| 2-0 | #ReiDeCopas pic.twitter.com/tKUft6uZW5 — Cruzeiro ???? (@Cruzeiro) April 26, 2023

Com a obrigação de marcar gols, a equipe mineira adotou uma postura muito ofensiva desde o primeiro minuto. Mas os gols só saíram na etapa final. Aos 9 minutos o lateral William teve apenas de escorar após passe de Bruno Rodrigues. Porém, o gol da classificação saiu apenas aos 44, quando Richard aproveitou cruzamento na área para marcar de cabeça.

São Paulo nas oitavas

O São Paulo também avançou na Copa do Brasil. Depois de empatar na ida sem gols com o Ituano em pleno estádio do Morumbi, o Tricolor venceu por 1 a 0, com gol de Wellington Rato, no estádio Novelli Junior para se garantir nas oitavas de final.

Vaga nos pênaltis

A quarta equipe a avançar na competição nesta quarta foi o Athletico-PR, que bateu o CRB por 4 a 2 na disputa de pênaltis após vitória de 2 a 1 do Furacão em plena Arena da Baixada. A vaga teve que ser decidida nas penalidades máximas porque, no confronto de ida, o Galo de Campina triunfou por 1 a 0.