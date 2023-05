Campeã olímpica nos Jogos do Rio morre aos 32 anos

Uma publicação compartilhada por Icon Management Inc. (@iconmanagementinc)

Quem também lamentou a morte da campeã olímpica foi a World Athletics (Federação Internacional de Atletismo), que recordou um dos grandes feitos da carreira de Bowie, a conquista do título mundial dos 100 metros rasos em 2017. No mesmo evento ela também ficou com o ouro no revezamento 4x100 metros rasos.