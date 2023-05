Kelvin Hoefler é prata no skate street da etapa japonesa dos X-Games

É PRAAAAAAAAAAATA! ????????????????



O brasileiro Kelvin Hoefler conquistou a medalha de prata na prova de skate street dos X-Games (um dos maiores eventos de esportes radicais do mundo), neste domingo (14) em Chiba (Japão). Vice-campeão olímpico em 2021 em Tóquio, o brasileiro alcançou a nota de 83,66 pontos logo na primeira volta e faturou a segunda posição.

O título ficou com o prodígio japonês Ginwoo Onodera. Com apenas 13 anos, ele alcançou 90,33 pontos para se tornar o campeão mais jovem da história do evento. O americano Jamie Foy fechou o pódio.

Na prova de Best Trick (melhor manobra) do Vertical, o curitibano Gui Khury, de 14 anos, ficou com a medalha de bronze. Desta forma o Brasil encerrou a etapa japonesa dos X-Games com três pódios, ao se considerar também o ouro de Rayssa Leal, no último sábado (13) no skate street.