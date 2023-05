Natação: Beatriz Dizotti é ouro em etapa de Barcelona do Mare Nostrum

A nadadora brasileira Beatriz Dizotti faturou o ouro na prova dos 1.500 metros nesta quinta-feira (18), último dia da etapa de Barcelona do tradicional circuito Mare Nostrum. Há cinco dias, na etapa da França , a paulista de 23 anos já havia conquistado o bronze nos 800m.

Na disputa de hoje, Bia completou a prova em primeiro lugar, com o tempo de 16min10s37, deixando para trás a argentina Agostine Hein (16min14s19) e a espanhola Angela Martinez Guillem (16min18s78), medalhas de prata e bronze, respectivamente.

É OUROOOOO ????



Beatriz Dizotti conquista a medalha de ouro nos 1500m livre da etapa de Barcelona do Mare Nostrum



É a segunda medalha da brasileira no Mare Nostrum. Ela já havia conquistado o bronze em Canet, na França ????????#Natacao #YakultBrasil #SpeedoMSport #Esttacio pic.twitter.com/gogkvjr0us — CBDA (@CBDAoficial) May 18, 2023

Outros dois brasileiros competiram hoje na provas dos 200m borboleta: Leonardo de Deus, terminou em quarto lugar e Luiz Altamir Melo em oitavo.

Ontem (17), primeiro dia de disputas, o país amealhou dois bronzes: o primeiro foi com Alexia Assunção, nos 200m costas (2min13s42) e o outro com Luiz Atamir Melo nos 200m livre (1min47s84).

A terceira e última etapa do Mare Mostrum começa sábado (30), em Mônaco, com provas a partir das 11h30 (horário de Brasília). As disputas têm transmissão ao vivo no site do Canal Olímpico do Brasil.

Ciclo Olímpico

As etapas do Mare Nostrum servem de preparação dos atletas para o Troféu Brasil – de 30 de maio e 3 de junho – que distribui vagas para o Mundial de Natação em Fukuoka, em julho.

A World Aquatics (a Federação Internacional de Natação) estabelece índice mínimos denominados Tempo de Classificação Olímpica e Tempo de Consideração Olímpica. Tais índices poderão ser alcançados entre 1º de maio de 2023 a 23 de junho de 2024.

A definição de atletas que integrarão a delegação brasileira de natação em Paris ocorrerá em uma única seletiva: a edição do Troféu Brasil do ano que vem.