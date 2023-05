Palmeiras vence Flamengo para assumir liderança do Brasileiro Feminino

Sextou, Palestrinas! Com gol de Bia Zaneratto, o @Palmeiras_FEM vence o Flamengo e dorme na liderança! ???? pic.twitter.com/pqo2Qqocgz — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) May 27, 2023

O Palmeiras assumiu a liderança da Série A1 do Brasileiro de futebol feminino após derrotar o Flamengo por 1 a 0, na noite desta sexta-feira (26) no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. O único gol da partida saiu dos pés da atacante Bia Zaneratto.

Com a vitória, as Palestrinas chegaram aos 29 pontos, um a mais do que o vice-líder Corinthians, que pega o Atlético-MG ainda nesta 13ª rodada, a partir das 11h (horário de Brasília) do próximo domingo (28) no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo. Já as rubro-negras caíram para a 3ª posição da classificação, com 28 pontos.

Após uma etapa inicial na qual a precaução foi a tônica de lado a lado, o Palmeiras assumiu o controle das ações após o intervalo e chegou ao gol da vitória aos 16 minutos, quando Bia Zaneratto acertou chute colocado de fora da área para superar a goleira Bárbara.