Ramon convoca seleção brasileira para amistosos contra Guiné e Senegal

O técnico interino da seleção brasileira Ramon Menezes anunciou neste domingo (28) a lista de 23 jogadores convocados para os amistosos contra Guiné e Senegal. Entre os estreantes estão os laterais Ayrton Lucas (Flamengo) e Vanderson (Monaco), o meio-campista Joelinton (Newcastle) e o zagueiro Nino (Fluminense). Outra novidade é o retorno à equipe do atacante Malcon (Zenit). O Brasil enfrenta a Guiné no dia 17 de junho em Barcelona (Espanha) e três dias depois encara o Senegal em Lisboa (Portugal).

Ramon manteve na seleção 14 jogadores que defenderam a amarelinha na Copa do Mundo do Catar. A apresentação dos convocados ocorrerá no dia 12 de junho em Barcelona, para uma série de cinco treinamentos antes do primeiro jogo contra a Guiné.

"Em todas as posições vocês vão ver que tem um jogador que esteve na Copa do Mundo, o que também é importante, para dar a sustentação para os atletas que estão vindo pela primeira vez", disse o treinador interino durante entrevista coletiva. "A seleção brasileira está sempre aberta para os atletas que estão performando", afirmou.

Atual treinador da seleção Sub-20, Ramon Menezes precisou deixar a equipe que se classificou às oitavas de final no Mundial, na Argentina, para fazer a convocação da seleção principal na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Desde a saída de Tite, Ramon vem comandando interinamente o escrete canarinho, como ocorreu em março, no amistoso contra o Marrocos, no qual o Brasil perdeu por 2 a 1.

Convocados

Alisson - Liverpool (ING)

Ederson - Manchester City (ING)

Weverton - Palmeiras

Alex Telles - Sevilla (ESP)

Ayrton Lucas - Flamengo

Danilo - Juventus (ITA)

Vanderson - Monaco (MON)

Ibañez - Roma (ITA)

Éder Militão - Real Madrid (ESP)

Marquinhos - PSG (FRA)

Nino - Fluminense

André - Fluminense

Bruno Guimarães - Newcastle (ING)

Casemiro - Manchester United (ING)

Joelinton - Newcastle (ING)

Lucas Paquetá - West Ham (ING)

Malcom - Zenit (RUS)

Pedro - Flamengo

Richarlison - Tottenham (ING)

Rodrygo - Real Madrid (ESP)

Rony - Palmeiras

Vinicius Júnior - Real Madrid (ESP)

Raphael Veiga - Palmeiras